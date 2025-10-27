Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:31

Сын Плющенко победил в турнире без соперников

Александр Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию в Наро-Фоминске

Александр Плющенко Александр Плющенко Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр стал победителем турнира, прошедшего в подмосковном Наро-Фоминске, пишет «Спорт-Экспресс». Молодой спортсмен выступал в первом разряде среди юношей и оказался единственным участником в своей категории.

По итогам соревнований Плющенко-младший набрал 192,91 балла. Турнир организовала Федерация фигурного катания на коньках Московской области.

Александр активно участвует в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года 12-летний фигурист тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Евгений Плющенко признался, что его едва не «похоронил» министр культуры, к которому отправилась продюсер и жена спортсмена Яна Рудковская. Супруга фигуриста пришла к чиновнику с идеей снять фильм про мужа, но тот внезапно заговорил о смерти.

Плющенко также сообщил о желании завести ферму в Поволжье. Фигурист заявлял, что хочет завести хозяйство с коровами и козами, чтобы было свое мясо. По словам Плющенко, он ездил присматривать землю для хозяйства.

Евгений Плющенко
Александр Плющенко
турниры
фигурное катание
