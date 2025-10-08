Плющенко заявил, что его едва не «похоронил» министр культуры

Плющенко заявил, что его едва не «похоронил» министр культуры Министр культуры заговорил о смерти после просьбы снять фильм о Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион и фигурист Евгений Плющенко в интервью «Спорт-экспресс» рассказал, что его едва не «похоронил» министр культуры, к которому пошла продюсер Яна Рудковская. Его супруга пришла к чиновнику с идеей снять фильм про выдающегося спортсмена, но тот внезапно заговорил о смерти.

Сидел министр, думал и говорит: «Классно. А он не умер еще?». Я, вроде, слышал, что живой, — вспоминает Плющенко.

Он убежден, что обществу пора отказаться от привычных стереотипов. По мнению Плющенко, выдающимся людям можно и нужно делать памятники при жизни. В подтверждение своих слов он напомнил о фильме, посвященном фигуристке Ирине Родниной.

Ранее Плющенко объявил о денежной премии для учениц своей академии фигурного катания. Спортсмен пообещал выплатить 10 тыс. рублей первой воспитаннице, которая выполнит четверной сальхов.

До этого Плющенко рассказал, что подыскивает участок земли в Поволжье, где планирует создать собственную ферму. Спортсмен хочет завести коров и коз, чтобы обеспечивать себя и команду натуральным мясом. Плющенко также признался, что увлекся лошадьми.