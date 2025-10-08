Плющенко рассказал о планах обзавестись фермой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что присматривает землю под ферму в Поволжье. В интервью «Спорт-Экспрессу» он заявил, что хочет завести хозяйство с коровами и козами, чтобы было свое мясо.

Фигурное катание — это очень хорошо, но есть еще время, которое хочется посвящать другому. Недавно ездил в один из поволжских регионов присматривать землю — хочу снова сделать свое хозяйство с быками, коровами, козами. Чтоб было свое мясо для спортсменов. <…> Именно поэтому я и хочу хозяйство, — заявил он.

Он добавил, что влюбился в лошадей. Несмотря на перенесенные операции и врачебные запреты, ему удалось восстановиться, и он решил завести конное хозяйство. Плющенко вспомнил, как у его семьи под Петербургом было подобное хозяйство, за которым следил его отец. Однажды ночью напали волки и загрызли 40 баранов, после чего пришлось начинать все с нуля.

Ранее Плющенко выразил мнение, что российские спортсмены вернутся на международную арену уже в ближайшее время. По его словам, хоть фигуристы и отправятся на Олимпиаду в нейтральном статусе, все понимают, от какой страны они едут.