«Надо ехать»: Плющенко заговорил о возвращении на международную арену Плющенко заявил, что в ближайшее время Россия вернется на международную арену

Российские спортсмены вернутся на международную арену уже в ближайшее время, заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. По его словам, которые приводит «РБ Спорт», хоть фигуристы и отправятся на Олимпиаду под нейтральным статусом, все понимают, от какой страны они едут. Плющенко призвал россиян ехать, бороться и побеждать.

В ближайшее время мы вернемся на международную арену. На Олимпиаду наши фигуристы поедут под нейтральным статусом, но все понимают, чьи это спортсмены, поэтому им надо ехать, бороться и побеждать, — сказал олимпийский чемпион.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Международная федерация лыжного спорта ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом об участии россиян на Олимпиаде-2026. Он признал, что шанс попасть на Олимпиаду невелик.

В конце июля Плющенко отреагировал на слухи, что он переживает кризис среднего возраста. Фигурист ответил, что его личная жизнь не должна волновать других. У Плющенко заподозрили кризисный период в связи с резкими переменами в его жизни. В частности, спортсмен решился на эстетическую операцию, а также начал заниматься конным спортом.