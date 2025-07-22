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22 июля 2025 в 10:41

Плющенко резко отреагировал на слухи о кризисе среднего возраста

Фигурист Плющенко заявил, что других людей не должна волновать его личная жизнь

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист Евгений Плющенко заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, что его личная жизнь не должна волновать других людей. Так спортсмен отреагировал на слухи о том, что он переживает кризис среднего возраста.

Смена внешности, новые глаза, мои хобби — это все не ваше дело, и вас это никак не касается, — высказался Плющенко.

Пользователи Сети заподозрили у Плющенко кризисный период в связи с резкими переменами в жизни спортсмена. Фигурист решился на эстетическую операцию, а чуть позже начал заниматься конным спортом. Сам Плющенко подчеркнул, что у него нет желания комментировать это.

Евгений Плющенко ранее сделал блефаропластику у хирурга Тимура Хайдарова. По словам специалиста, опубликовавшего фото со звездным пациентом, никаких других вмешательств он не проводил.

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