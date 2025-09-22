«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 17:39

Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026

Губерниев: лыжная федерация ведет переговоры с МОК об участии россиян на ОИ-2026

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация лыжного спорта (FIS) ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) об участии россиян на Олимпиаде-2026, рассказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс». Он также отметил, что шанс на итоговое попадание на Олимпиаду невелик.

FIS и МОК ведут переговоры о возможном участии российских лыжников в Олимпиаде. Там есть маленькая возможность, что пара человек поедет. Я в это не сильно верю, но вероятность сохраняется, что поедут условные Коростелев и младшая Непряева — лидеров не возьмут, — сказал Губерниев.

Ранее он заявил, что не дал бы американское гражданство информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Также он назвал Родченкова преступником, который «продолжает свою преступную деятельность».

Согласно версии следствия, в декабре 2014 года, за три дня до прибытия в Москву комиссии WADA, Родченков отдал распоряжение об уничтожении допинг-проб, которые планировалось отправить в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

Россия
Дмитрий Губерниев
спорт
Олимпийские игры
