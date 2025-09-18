Губерниев заявил, что не дал бы Родченкову гражданство США

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил NEWS.ru, что не дал бы американское гражданство информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Также он назвал Родченкова преступником, который «продолжает свою преступную деятельность».

Мне фиолетово до высказываний Родченкова. Он преступник и продолжает свою преступную деятельность. Если бы я был президентом США, я бы ему не дал гражданство, — заявил Губерниев.

16 сентября стало известно, что Родченков получил гражданство США, а также политическое убежище в стране.

Согласно версии следствия, в декабре 2014 года, за три дня до прибытия в Москву комиссии WADA, Родченков отдал распоряжение об уничтожении допинг-проб, которые планировалось отправить в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

Недавно Министерство внутренних дел России повторно объявило в розыск бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории. Согласно базе ведомства, он разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В сентябре 2017 года его заочно арестовали.

Сам Родченков говорил, что испытывает серьезные психологические трудности во время жизни в США. В своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» он подробно описал переживания, связанные с одиночеством.