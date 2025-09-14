Оговоривший РФ Родченков заявил о проблемах с психикой после отъезда в США Информатор WADA Родченков считает, что переезд в США отразился на его психике

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков испытывает тяжелые психологические трудности во время жизни в США. В своей книге «Допинг. Запрещенные страницы», выдержки из которой приводит издание Sport24, он подробно описал переживания, связанные с одиночеством.

В своем произведении экс-глава лаборатории детально описал эмоциональное состояние, в котором оказался после переезда в США. Он отметил, что ведение дневника стало для него одним из способов сохранения связи с реальностью и отслеживания времени. Особое внимание Родченков уделил влиянию изоляции на психическое здоровье.

Одиночество томит и удручает — и сказывается на психике. Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот. Только благодаря дневнику я знал, какое сегодня число и какой день недели, — написал Родченков.

Напомним, что Родченков покинул Россию в ноябре 2015 года после обвинений WADA в адрес России в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Его показания легли в основу доклада, который привел к отстранению РУСАДА. В 2017 году Родченков был заочно арестован и объявлен в международный розыск, а 11 сентября 2025 года его переобъявили в розыск в России.