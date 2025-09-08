Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 14:21

Назван необычный «симптом» одиночества

SR: люди часто испытывают физическую боль при одиночестве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых провела исследование и обнаружила связь между одиночеством и физической болью, результаты работы публикует Scientific Reports (SR). Ключевым фактором в этом контексте является стресс. Исследование опирается на данные более чем 256 тыс. человек из 139 стран.

По информации издания, примерно 22,7% участников признались, что ощущали одиночество в течение предыдущего дня. Эти люди значительно чаще сообщали о физических болях — в 2,1 раза по сравнению с остальными. Кроме того, у них на 25,8% выше была вероятность столкнуться с тревожностью, стрессом или депрессией. Также у них в 1,8 раза чаще выявлялись хронические заболевания.

Исследование выявило, что примерно 60% взаимосвязи между ощущением одиночества и болью обусловлено стрессом, в то время как физические заболевания играют лишь 18,9% роли в этом процессе.

Женщины чаще мужчин сообщали о чувстве одиночества, боли и стрессе. При этом возраст не оказывал значительного влияния: как молодые, так и пожилые одинокие люди с одинаковой частотой испытывали болевые ощущения.

Ученые выяснили, что связь между одиночеством и болью проявлялась по-разному в разных странах и не всегда была связана с уровнем экономического развития.

Ранее онколог Сухаил Хуссейн сообщил, что сильная ночная потливость может указывать на онкологические заболевания. Ночное потоотделение даже в прохладной комнате может быть симптомом лимфомы, лейкемии, рака предстательной железы, костей, почек или щитовидной железы.

одиночество
боль
исследования
симптомы
