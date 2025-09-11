Бывший глава московской антидопинговой лаборатории переобъявлен в розыск

МВД России переобъявило в розыск бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В базе ведомства отмечено, что он разыскивается по статье УК РФ.

Родченков Григорий Михайлович разыскивается по статье УК, — говорится в объявлении.

По данным ТАСС, причиной нового объявления в розыск могло послужить новое уголовное дело.

Родченков обвиняется в воспрепятствовании правосудию, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте ядовитых или сильнодействующих веществ. В сентябре 2017 года его заочно арестовали. МВД России объявило Родченкова в международный розыск. По его уголовному делу признаны потерпевшими Минспорт и Антидопинговый центр России. С января 2016 года Родченков живет в США и является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее он написал в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы», что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) на протяжении нескольких лет скрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов. По его словам, эксперты FIS и IBU отбирали только те данные анализов крови, которые «не портили графики».