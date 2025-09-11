Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 09:09

«Что хотели, то и творили»: Родченков о допинге среди ведущих спортсменов

Родченков: IBU и FIS годами скрывали допинговые нарушения именитых спортсменов

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) на протяжении нескольких лет скрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, заявил в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. По его словам, эксперты FIS и IBU отбирали только те данные анализов крови, которые «не портили графики».

Поразительно, что они в течение ряда лет покрывали нарушения, <...> тщательно фильтруя и отбирая только те данные анализов крови, которые не портили графики и картинки, составляющие основную и наглядную часть биологического паспорта, — отметил он.

Родченков подчеркнул, что допинговый контроль практически не волнует Международный олимпийский комитет с 1999 года. В связи с этим зимние федерации, такие как IBU, FIS и Международный союз конькобежцев (ISU), «что хотели, то и творили», добавил эксперт.

Они много дел наворотили с биологическими паспортами, и эти разбирательства будут тянуться годами, — резюмировал он.

Ранее организаторы Enhanced Games («Улучшенные игры»), известных как «Олимпиада на стероидах», подали антимонопольный иск на $800 млн (64,2 млрд рублей) против Международной федерации плавания, Федерации плавания США и WADA. Они утверждают, что данные организации спланировали и провели кампанию по срыву мероприятия.

скандалы
допинг
спортсмены
WADA
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Довольно»: обложка Time стала политическим манифестом
Политолог рассказал, чем обернется для Трампа убийство активиста Кирка
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов
Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей
В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России
Мать и годовалый ребенок выпали из окна
Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО
В США приспустили флаги
Нападение собаки: инструкция по выживанию и первая помощь
В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен
Российский танк разнес грузинских лучников ВСУ в районе Орехова
Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?
Косметический гигант из ЕС требует от российской таможни 900 млн рублей
Ученые заметили повышенную активность Солнца
Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю
Экономист ответил, как новичкам избежать ошибок при инвестировании
Солнечные затмения, изменившие историю: от древности до наших дней
Депутат озвучил дату индексации военных пенсий
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.