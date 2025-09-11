«Что хотели, то и творили»: Родченков о допинге среди ведущих спортсменов Родченков: IBU и FIS годами скрывали допинговые нарушения именитых спортсменов

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) на протяжении нескольких лет скрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, заявил в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. По его словам, эксперты FIS и IBU отбирали только те данные анализов крови, которые «не портили графики».

Поразительно, что они в течение ряда лет покрывали нарушения, <...> тщательно фильтруя и отбирая только те данные анализов крови, которые не портили графики и картинки, составляющие основную и наглядную часть биологического паспорта, — отметил он.

Родченков подчеркнул, что допинговый контроль практически не волнует Международный олимпийский комитет с 1999 года. В связи с этим зимние федерации, такие как IBU, FIS и Международный союз конькобежцев (ISU), «что хотели, то и творили», добавил эксперт.

Они много дел наворотили с биологическими паспортами, и эти разбирательства будут тянуться годами, — резюмировал он.

Ранее организаторы Enhanced Games («Улучшенные игры»), известных как «Олимпиада на стероидах», подали антимонопольный иск на $800 млн (64,2 млрд рублей) против Международной федерации плавания, Федерации плавания США и WADA. Они утверждают, что данные организации спланировали и провели кампанию по срыву мероприятия.