28 августа 2025 в 16:07

Организаторы «Олимпиады на стероидах» обвинили WADA в монополизме

WADA и World Aquatics получили иск на $800 млн от «Олимпиады на стероидах»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Организаторы Enhanced Games («Улучшенные игры»), известных как «Олимпиада на стероидах», подали антимонопольный иск на $800 млн (64,203 млрд рублей) против Международной федерации плавания, Федерации плавания США и WADA, сообщает пресс-служба соревнований. Выдвинуто обвинение в незаконной кампании по срыву мероприятия.

Иск является ответом на откровенно хищническую и незаконную кампанию ответчиков, направленную на принуждение всех участников этого вида спорта, включая спортсменов, вспомогательный персонал и судей, бойкотировать «Олимпиаду на стероидах», — говорится в заявлении.

Иск включает требование о возмещении фактического ущерба в $200 млн (16,97 млрд рублей), утроенной компенсации, штрафных санкций и судебных издержек. Также запрашивается судебный запрет на действия ответчиков. Enhanced Games, поддерживаемые миллиардером Питером Тилем, планируются на май 2026 года. Проект критикуется МОК и WADA, которые угрожают участникам пожизненной дисквалификацией.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что идея проведения соревнований под названием Enhanced Games («Улучшенные игры») является безнравственной и аморальной. Она подчеркнула, что разрешение допинга противоречит всем принципам и ценностям.

иски
WADA
игры
спорт
