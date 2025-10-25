Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 21:24

Степанова предложила лыжнику из Австрии Фермойлену забеременеть

Вероника Степанова Вероника Степанова Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова предложила своему коллеге из Австрии лыжнику Мику Фермойлену забеременеть, заявив об этом в Telegram-канале. Так спортсменка отреагировала на слова австрийца, который высказал недовольство по поводу того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) редко проверяет россиянку.

Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять, — написала она.

Ранее Фермойлен заявил, что его беспокоит ситуация с допингом в России. По его словам, Степанову проверяли всего один раз за последние полтора года. Он считает такой подход несерьезным. Австриец признался, что выступает за регулярные проверки.

До этого Фермойлен заявил, что нецензурно высказался в адрес Степановой из-за ее позиции по отношению к западным странам. Он напомнил, что россиянка тренируется в австрийском Рамзау, но при этом критикует Запад. В то же время лыжник подчеркнул, что не испытывает ненависти к россиянам. По его словам, Россия сможет вернуться на международные соревнования в случае завершения конфликта на Украине.

лыжники
Вероника Степанова
спортсмены
WADA
