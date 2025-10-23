Австрийский лыжник объяснил нецензурную ругань в адрес спортсменки из РФ

Австрийский лыжник Мика Фермойлен в беседе с порталом Odds.ru заявил, что нецензурно высказался в адрес олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой из-за ее позиции по отношению к Западу. По его словам, спортсменка критикует западные страны, но при этом тренируется в австрийском Рамзау.

Когда Степанова приезжает в мой родной город, а затем пишет о том, как якобы ужасен Запад, я не могу не задаться вопросом: если все действительно так плохо, зачем вообще сюда приезжать? — отметил Фермойлен.

В то же время он признался, что не питает неприязни к россиянам и считает себя другом русского народа. По мнению спортсмена, единственный реальный путь к возвращению России на международные соревнования — это прекращение украинского конфликта.

Ранее Фермойлен подверг критике физическое состояние трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. В частности, он отметил проблемы с технической подготовкой у российского лыжника. Встреча спортсменов произошла на австрийской тренировочной базе в Рамзау.