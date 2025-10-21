«Похоже, не в лучшей форме»: лыжник из Австрии раскрыл состояние Большунова

Австрийский лыжник Мика Фермойлен подверг критике физическое состояние трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. В беседе с Nettavisen он отметил проблемы с технической подготовкой у российского лыжника. Встреча спортсменов произошла на австрийской тренировочной базе в Рамзау, где сборная РФ проводила подготовительные сборы.

Большунов, похоже, не в лучшей форме. Он дышит довольно хорошо, но технически выглядит не слишком хорошо, — сказал спортсмен.

Большунов завоевал три золотые олимпийские медали. Также он имеет в своей коллекции четыре серебряные и две бронзовые награды главных спортивных соревнований четырехлетия.

Ранее Александр Большунов вошел в международную систему допинг-тестирования на спортивный сезон — 2025/26. В общий список включены 39 российских спортсменов. Наряду с Большуновым в перечне присутствуют другие ведущие лыжники национальной сборной. Программой допинг-контроля также охвачены представители фристайла, сноуборда, паралимпийских дисциплин, горнолыжного спорта и лыжного двоеборья.