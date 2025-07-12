Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 13:07

Большунова включили в допинг-пул FIS на олимпийский сезон

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов включен в международный пул допинг-тестирования на сезон 2025/26, сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS). В списке значатся 39 российских спортсменов, среди которых 23 представителя лыжных гонок.

Вместе с Большуновым в список вошли и другие ведущие лыжники сборной России. Также допинг-контролю подлежат представители фристайла, сноуборда, паралимпийских видов спорта, горных лыж и лыжного двоеборья.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев резко раскритиковал решение ISU включить Камилу Валиеву в список допинг-тестирования на сезон 2025/26, назвав это «настоящим свинством» и указав на двойные стандарты в отношении российских спортсменов. Он подчеркнул, что западные атлеты, употребляющие запрещенные препараты, часто избегают санкций, тогда как к Валиевой применяется избирательная и дискриминационная политика.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев в шутливой форме заявил, что теоретически мог бы рассмотреть возможность смены гражданства за $1 млрд (около 78 трлн рублей). При этом спортсмен отметил, что в любом случае останется русским и даже в случае гипотетического перехода продолжал бы пропагандировать Россию за рубежом.

лыжники
спортсмены
россияне
Олимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко посоветовал Молдавии отказаться от ЕС
Трампа предупредили о потере союзников из-за поддержки «поджигателя войны»
МИД РФ подловил Запад на лицемерии по части продовольственной безопасности
В Сети высмеяли новый образ Собчак с «пакетами» на ногах
В честь знаменитой актрисы установили гигантскую статую в день ее рождения
Иномарка протаранила здание детского сада и попала на видео
Итальянский концерн отказался открывать завод на Украине
Словакия сделала неожиданное заявление об энергоресурсах из России
Пожарный отбился от разъяренной медведицы топором в горящем лесу
Чем полезна вишня и кому стоит ее избегать: плюсы и минусы ягоды
Встреча Лаврова и Ким Чен Ына на яхте попала на видео
Жителей трех округов России предупредили о ливнях с грозами и градом
Зеленский предъявил новые требования к Западу после ночного удара ВС России
Рубль ждет девальвация? Курс сегодня, 12 июля, что с долларом, евро и юанем
В Азербайджан прибыл президент одной ближневосточной страны
Большунова включили в допинг-пул FIS на олимпийский сезон
«Окажутся бесполезными»: на Западе ответили на просьбы Зеленского о ПВО
Российские технологии заинтересовали одну богатую страну
На Крымском мосту образовалась очередь почти из тысячи машин
Сбившему толпу пешеходов в Москве водителю предъявили обвинение
Дальше
Самое популярное
«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.