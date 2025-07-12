Большунова включили в допинг-пул FIS на олимпийский сезон

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов включен в международный пул допинг-тестирования на сезон 2025/26, сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS). В списке значатся 39 российских спортсменов, среди которых 23 представителя лыжных гонок.

Вместе с Большуновым в список вошли и другие ведущие лыжники сборной России. Также допинг-контролю подлежат представители фристайла, сноуборда, паралимпийских видов спорта, горных лыж и лыжного двоеборья.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев резко раскритиковал решение ISU включить Камилу Валиеву в список допинг-тестирования на сезон 2025/26, назвав это «настоящим свинством» и указав на двойные стандарты в отношении российских спортсменов. Он подчеркнул, что западные атлеты, употребляющие запрещенные препараты, часто избегают санкций, тогда как к Валиевой применяется избирательная и дискриминационная политика.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев в шутливой форме заявил, что теоретически мог бы рассмотреть возможность смены гражданства за $1 млрд (около 78 трлн рублей). При этом спортсмен отметил, что в любом случае останется русским и даже в случае гипотетического перехода продолжал бы пропагандировать Россию за рубежом.