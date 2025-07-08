Российский лыжник назвал условие смены гражданства

Российский лыжник Савелий Коростелев допустил, что сменил бы гражданство за деньги. В беседе с изданием «Чемпионат» он обозначил сумму в $1 млрд (около 78 трлн рублей). При этом спортсмен уточнил, что не намерен менять гражданство и не планирует этого в будущем.

Если тебе заплатят $1 млрд за переход, какой дурак не согласится? — пошутил лыжник.

Коростелев напомнил, что в душе останется русским. Он также добавил, что при смене гражданства будет пропагандировать Россию за границей.

Ранее лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сообщил, что российских спортсменов не стоит допускать к международным турнирам, пока идет СВО на Украине. При этом он отметил хорошую конкуренцию с ними во время соревнований.

Лыжница Юлия Ступак сообщала, что ее российские коллеги продолжают готовиться к зимней Олимпиаде 2026 года. По ее словам, нельзя критиковать спортсменов за выступление под нейтральным флагом. Однако сама Ступак не ответила, смогла бы она поехать соревноваться в таком статусе.