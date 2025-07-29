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29 июля 2025 в 15:39

«Не от большого ума»: Прохор Шаляпин высказался об известном психологе

Прохор Шаляпин считает Веронику Степанову своим хейтером

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин в беседе с «Пятым каналом» возмутился критикой в свой адрес от психолога Вероники Степановой, которая посвятила ему сразу несколько видео на своем YouTube-канале. Артист назвал ее своим хейтером.

Вот недавно я увидел такой спич Вероники Степановой. Она всех поливает грязью, ну понятно, что не от большого ума. Где-то она сидит в Акапулько, не знаю, куда ее сослали,заявил артист.

По его словам, «под раздачу» попал и коллега Шаляпина Филипп Киркоров. В своих роликах Степанова называла Шаляпина ненавидящим женщин и рассуждала о его сексуальной ориентации. Артист подчеркивает, что не имеет конфликтов с Вероникой и даже не знаком с ней в реальной жизни.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что купил вторую квартиру в Москве на том же этаже, что и первая. Он мог бы продать старое жилье и взять одно большое, но решил остаться на прежнем месте. Теперь артист живет в двух квартирах: в одной будет гардероб, гостевая и гостиная, во второй — личная зона отдыха. По его словам, сделка состоялась всего пару недель назад.

Прохор Шаляпин
Вероника Степанова
шоу-бизнес
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