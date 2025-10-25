Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 18:27

Австрийский лыжник объяснил, что пугает скандинавов в спортсменах из России

Лыжник Фермойлен: скандинавов беспокоит возвращение России из-за допинга

Мика Фермойлен Мика Фермойлен Фото: Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортсмены из скандинавских стран негативно относятся к возвращению россиян на международные турниры, потому что их беспокоит ситуация с допингом в России, поделился мнением австрийский лыжник Мика Фермойлен. Он полагает, что скандинавы к тому же отрицательно относятся к продолжающемуся конфликту на Украине, передает Sport24.

К тому же их беспокоит ситуация с допингом в России. [Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам] Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно, — считает Фермойлен.

По его мнению, проверки спортсменов на допинг должны проводиться на регулярной основе. Он подчеркнул, что речь идет о спорте высоких достижений.

Ранее глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что сборная России не примет участия в Паралимпиаде-2026 в Италии. Отмечается, что позиция Международной федерации лыжного спорта (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) по-прежнему не позволяет россиянам участвовать в международных соревнованиях.

