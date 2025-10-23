Россия не примет участия в Паралимпийских играх 2026 года Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года в Италии

Пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC) сообщила о том, что сборная России не примет участия в Паралимпиаде-2026 в Италии. Отмечается, что позиция Международной федерации лыжного спорта (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) по-прежнему не позволяет россиянам участвовать в международных соревнованиях.

Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означают, что спортсмены и команды из Белоруссии и России не могут участвовать в международных соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры, — заявил глава IPC Эндрю Парсонс.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские паралимпийцы смогут выступить под национальным флагом и с гимном страны на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Он добавил, что гимн будет звучать в случае завоевания золота. Прежде ПКР сообщил о полном восстановлении в правах Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета (МПК).

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.