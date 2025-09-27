Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 07:41

Генассамблея МПК восстановила членство Паралимпийского комитета России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), сообщила «Матч ТВ» пресс-служба ПКР. По его словам, решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее, которая проходит в Сеуле

Оно изначально было назначено на 26 сентября, указано в материале. Однако его перенесли на день по техническим причинам.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Паралимпийский комитет РФ предпринял правильные юридические шаги, что позволило российским спортсменам участвовать в отборах и отправиться на летние Паралимпийские игры — 2024 в Париже. Тогда, отметил он, в соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов, они завоевали 64 медали.

Тем временем заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова отвергла критику в адрес российских спортсменов, изменивших гражданство. Спортсменка заявила, что предателями их считают люди с низким уровнем интеллектуального развития.

МПК
Россия
спортсмены
ПКР
