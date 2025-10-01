Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду Хоккеист Хайруллин: признание прав ПКР может стать шагом к возвращению России

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Марат Хайруллин в беседе с Metaratings выразил надежду, что восстановление Паралимпийского комитета России (ПКР) в правах станет шагом к полноценному возвращению РФ в мировой спорт. Генассамблея МПК, в частности, допустила россиян на Паралимпиаду с флагом и гимном РФ.

Будем надеяться, что восстановление ПКР станет первым шагом к полноценному возвращению России. Хочется, чтобы с каждым таким маленьким шагом ситуация становилась лучше. Все мы хотим вернуться на международную арену и ждем этого, — высказался Хайруллин.

Он добавил, что от самих спортсменов в этой ситуации ничего не зависит. По мнению Хайруллина, ему и его коллегам остается только верить в лучшее и наблюдать за происходящим.

ПКР полностью восстановили в правах 27 сентября. Решение приняли по итогам голосования на Генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Сеуле.