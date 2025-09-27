Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 17:40

Министр спорта России назвал решение IPC ориентиром для МОК

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) станет ориентиром для Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций, заявил министр спорта России и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. По его словам, паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и исполнять гимн в дисциплинах, курируемых IPC.

Решение Генеральной ассамблеи IPC о восстановлении статуса ПКР — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене, — подчеркнул Дегтярев.

Дегтярев также поздравил спортивное сообщество, подчеркнув, что его успех — результат упорного труда. По его словам, этот пример вдохновит МОК и другие международные организации, которые станут более открытыми для сотрудничества.

Ранее Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила в правах ПКР. Решение было принято по итогам голосования в Сеуле.

Позднее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала разрешение российским паралимпийцам выступать под национальным флагом. Она порадовалась за спортсменов, но призвала не строить предположений о подобных послаблениях для Олимпийских игр.

