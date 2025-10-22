Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:06

В ПКР заявили о продолжении борьбы за права паралимпийцев

ПКР будет оспаривать решение FIS о недопуске россиян на Паралимпиаду

Павел Рожков Павел Рожков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паралимпийский комитет России будет использовать все доступные средства для защиты прав своих спортсменов, заявил президент ПКР Павел Рожков в беседе с ТАСС. Это решение стало ответом на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских паралимпийцев к участию в соревнованиях.

Рожков раскритиковал решение совета FIS, назвав его политически мотивированным и дискриминационным. Он подчеркнул, что федерация проигнорировала позицию большинства представителей мирового паралимпийского движения.

Мы рассматриваем все возможные варианты защиты и продолжим добиваться полного восстановления прав российских паралимпийцев на полноценное участие в составе сборных России в международных соревнованиях по всем видам адаптивного спорта, — сказал глава ПКР.

Ранее Рожков сообщил, что российские паралимпийцы смогут выступить под национальным флагом и с гимном страны на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Он добавил, что гимн будет звучать в случае завоевания золота. Прежде ПКР сообщил о полном восстановлении в правах Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета (МПК).

Россия
ПКР
FIS
Паралимпиада
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце
Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли похожий на гранату предмет
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.