В ПКР заявили о продолжении борьбы за права паралимпийцев ПКР будет оспаривать решение FIS о недопуске россиян на Паралимпиаду

Паралимпийский комитет России будет использовать все доступные средства для защиты прав своих спортсменов, заявил президент ПКР Павел Рожков в беседе с ТАСС. Это решение стало ответом на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских паралимпийцев к участию в соревнованиях.

Рожков раскритиковал решение совета FIS, назвав его политически мотивированным и дискриминационным. Он подчеркнул, что федерация проигнорировала позицию большинства представителей мирового паралимпийского движения.

Мы рассматриваем все возможные варианты защиты и продолжим добиваться полного восстановления прав российских паралимпийцев на полноценное участие в составе сборных России в международных соревнованиях по всем видам адаптивного спорта, — сказал глава ПКР.

Ранее Рожков сообщил, что российские паралимпийцы смогут выступить под национальным флагом и с гимном страны на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Он добавил, что гимн будет звучать в случае завоевания золота. Прежде ПКР сообщил о полном восстановлении в правах Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета (МПК).