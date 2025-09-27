Раскрыто решение МПК по Паралимпийскому комитету Белоруссии

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала за полное восстановление членства Паралимпийского комитета Белоруссии, сообщает ТАСС. Решение было принято в ходе заседания в Сеуле после двух этапов голосования.

В первом туре предложение о полной приостановке членства не набрало необходимого большинства: против высказались 119 делегатов, за — 48, еще 9 воздержались. Во втором туре 103 делегата проголосовали против сохранения частичной приостановки членства, 63 поддержали инициативу, 10 воздержались.

Членство Паралимпийского комитета Белоруссии и России было ограничено решением генеральной ассамблеи МПК в 2023 году. Ограничения предполагали частичное участие в деятельности организации без полноценного членства.

Ранее Генеральная ассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России. Решение было принято также по итогам голосования в Сеуле.

До этого Международный союз конькобежцев подтвердил, что российские фигуристы не будут допущены к чемпионатам мира и Европы в сезоне-2025/26 даже в нейтральном статусе. В организации уточнили, что участие россиян ограничено только олимпийскими отборочными соревнованиями в Пекине для попадания на Игры-2026.