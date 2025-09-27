Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 07:45

В ISU раскрыли, смогут ли фигуристы из РФ вернуться на международные турниры

ISU исключил допуск российских фигуристов к чемпионатам мира и Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) в беседе с изданием Sport24 исключил возможность российских фигуристов участвовать в чемпионатах мира и Европы в сезоне-2025/26 в нейтральном статусе. Там отметили, что допуск россиян к соревнованиям под эгидой ISU ограничен отборочными турнирами на Олимпийские игры 2026 года.

Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнования ISU в Пекине, — подчеркнули в организации.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к международным спортивным организациям МОК и ISU с призывом включить здравый смысл и пересмотреть действующие ограничения в отношении российских спортсменов. Поводом для такого заявления стало успешное выступление фигуристки Аделии Петросян в квалификационном отборе на ОИ-2026.

До этого стало известно, что выступающая под руководством Этери Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу на квалификационном турнире зимних Олимпийских игр. Россиянка набрала 68,72 балла. Второе место заняла грузинка Анастасия Губанова (68,08), третье — бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

Фигурное катание
«Чуть дальше от медалей»: на Западе раскритиковали выступление Петросян
Спорт
Энберт назвал триумфальным возвращение фигуристов из РФ на мировую арену
Спорт
Генассамблея МПК восстановила членство Паралимпийского комитета России
Фигурное катание
«Только идиоты»: Тарасова о критике сменивших гражданство спортсменов
Фигурное катание
Петросян выиграла короткую программу на олимпийской квалификации
фигурное катание
спортсмены
олимпиады
ISU
