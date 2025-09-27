Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Только идиоты»: Тарасова о критике сменивших гражданство спортсменов

Тарасова: безнравственно осуждать сменивших гражданство фигуристов

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова отвергла критику в адрес российских спортсменов, изменивших гражданство, передает Sport24. Спортсменка заявила, что предателями их считают люди с низким уровнем интеллектуального развития.

Нормально к ним отношусь, но почему мы должны считать их нашими? Они уже не наши. Предателями называют только идиоты <...>. Осуждать за это не только не стоит, а просто смешно и безнравственно, — пояснила Тарасова.

Она напомнила, что многие фигуры спорта решили перебраться в другие государства, поскольку не могли выдержать конкуренцию в России. При этом правилами менять сборную не запрещено, подчеркнула фигуристка.

Ранее чемпион Европы в парном катании Никита Володин получил гражданство ФРГ. Теперь 26-летний фигурист сможет представлять страну на Олимпийских играх 2026 года вместе с партнершей Минервой Фабьен Хазе.

До этого польские пограничные службы отказали во въезде в страну бывшей российской фигуристке Марии Нехаевой, которая в настоящее время представляет Израиль. Инцидент произошел при попытке спортсменки добраться до Риги через Варшаву для участия в этапе Гран-при среди юниоров.

