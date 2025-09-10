Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 09:53

Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии

Никита Володин и Минерва Фабьенн Хазе на соревнованиях по фигурному катанию Никита Володин и Минерва Фабьенн Хазе на соревнованиях по фигурному катанию Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Чемпион Европы в парном катании Никита Володин получил гражданство ФРГ, сообщает пресс-служба Германского союза фигурного катания. Теперь 26-летний фигурист сможет представлять страну на Олимпийских играх 2026 года вместе с партнершей Минервой Фабьен Хазе.

Для меня лично получение гражданства очень многое значит. Теперь у меня есть вторая родина, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх, — отметил Володин.

Володин и Хазе завоевали золотые медали чемпионата Европы в текущем году. Фигурист также стал бронзовым и серебряным призером чемпионатов мира. Дважды побеждал в финале Гран-при Международного союза конькобежцев.

Карьеру он начал в 2014 году, в 2016 году представлял Россию на юношеских Олимпийских играх, где стал бронзовым призером В паре с Аминой Атахановой в 2018 году выиграл золото юниорского чемпионата России.

Ранее польские пограничные службы отказали во въезде в страну бывшей российской фигуристке Марии Нехаевой, которая в настоящее время представляет Израиль. Инцидент произошел при попытке спортсменки добраться до Риги через Варшаву для участия в этапе Гран-при среди юниоров. На границе Нехаеву задержали на три часа, в течение которых у нее изъяли паспорт, после чего официально отказали во въезде на территорию Польши.

