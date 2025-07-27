Глава МОК Ковентри осудила «Олимпиаду на стероидах» за аморальность Глава МОК Ковентри назвал Олимпиаду с допингом безнравственной и аморальной

Идея проведения соревнований под названием «Enhanced Games» («Улучшенные игры») является безнравственной и аморальной, заявила глава МОК Кирсти Ковентри. Она подчеркнула, что разрешение допинга противоречит всем принципам и ценностям, передает L'Equipe.

Я беспокоюсь за спортсменов, которые хотят участвовать в ней. Это противоречит всему, что я когда-либо знала, и всему, что я хотела бы продвигать, очень грустно видеть что-то подобное, — прокомментировала Ковентри.

Глава МОК отметила, что основной смысл Олимпиады в том, что спортсмены ломают кажущиеся непреодолимыми границы и жертвуют собой, что никак нельзя отнести к новым правилам проекта.

«Улучшенные игры» были анонсированы год назад при содействии американского предпринимателя, создателя платежной системы PayPal Питера Тиля. Презентация мероприятия состоялась 21 мая в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Организаторы сообщили, что соревнования пройдут в мае 2026 года.

Ранее канадскую олимпийскую чемпионку по плаванию Пенелопа Олексяк временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Такое решение приняло Международное агентство по тестированию на допинг (ITA). Спортсменка трижды за год нарушила процедуру предоставления данных о своем местонахождении.