07 ноября 2025 в 21:19

Валиевой отправили «письмо счастья» от WADA

WADA отправило письмо представителям Валиевой о взыскании средств

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо представителям фигуристки Камилы Валиевой о взыскании со спортсменки средств в качестве компенсации за рассмотрение допингового дела, пишет ТАСС. Организация приняла во внимание решение Федерального суда Швейцарии.

Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда, — рассказали агентству в пресс-службе.

Ранее Федеральный суд Швейцарии обязал Валиеву выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение допингового дела. Средства распределят между Международным союзом конькобежцев (ISU), WADA и самим судом. Около 700 тыс. рублей Валиева должна будет выплатить Федеральному суду. Остальные 1,6 млн рублей должны быть направлены ISU и WADA.

До этого Международный союз конькобежцев (ISU) официально перераспределил медали чемпионата Европы 2022 года в женском одиночном катании. Золотая медаль перешла от Валиевой к Анне Щербаковой. Серебро досталось Александре Игнатовой (ранее — Трусова), а третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.

