19 сентября 2025 в 02:00

Иуда из Москвы: как живет предатель России Родченков после побега в США

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, 2017 год Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, 2017 год Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

16 сентября 66-летний экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получил политическое убежище и гражданство США. О чем он писал в мемуарах, что говорил о российском спорте, как живет в Америке — в материале NEWS.ru.

Что сказал Родченков о допинге в российском спорте

В декабре 2014-го российская спортсменка Юлия Степанова сообщила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о применении допинга и о действиях спортивных чиновников в России, которые якобы прикрывали ее в этом. В WADA начали расследование. В 2015 году Родченкова, занимавшего должность главы Московской антидопинговой лаборатории, обвинили в умышленном уничтожении более тысячи проб. По словам представителей Всемирного антидопингового агентства, он якобы пытался скрыть факт применения запрещенных веществ российскими атлетами.

В результате Родченков подал в отставку, а в 2016-м уехал в США, где попал под программу защиты свидетелей. Впоследствии он стал осведомителем WADA. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории дал интервью The New York Times, в котором рассказал, что во время Олимпиады-2014 в Сочи разработал коктейль из трех анаболических стероидов, который якобы принимали российские спортсмены.

В 2020-м он опубликовал автобиографию «Дело Родченкова. Как я разрушил тайную империю допинга».

Что такое закон Родченкова

В 2020 году в США вступил в силу закон Родченкова, предусматривающий ответственность за организацию тайного применения запрещенных веществ атлетами на международном уровне. Он был разработан таким образом, чтобы люди, совершившие допинговые преступления в любой точке мира, понесли наказание в Америке.

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, 2005 год Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Первый приговор по новому закону был вынесен в 2022-м. Врач Эрик Лира признал себя виновным в том, что помогал олимпийцам, в том числе нигерийской спринтерше Блессинг Окагбаре, приобретать запрещенные препараты перед Олимпиадой в Токио в 2021 году. Окружной прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс назвал этот вердикт переломным моментом для международного спорта.

Родченков так прокомментировал приговор: «Это большая честь для меня, что конгресс назвал антидопинговый закон моим именем. Но его нужно использовать шире».

О чем написал Родченков в мемуарах

Первая книга информатора WADA «Дело Родченкова» вышла в свет в 2020 году. В ней Родченков описал всю свою деятельность в РФ. В аннотации к книге говорилось о специальной системе нарушения антидопинговых правил, более известной как «Дюшес» или «коктейль Родченкова».

Вторая книга «Допинг. Запрещенные страницы» была представлена публике в 2024-м. Информатор WADA выступил за то, чтобы Международный олимпийский комитет ввел запрет на выступления российских спортсменов.

«Работа основана на моих дневниках, которые я привез из России. Я надеюсь, что книга заставит МОК наложить бессрочную дисквалификацию на всех российских спортсменов до тех пор, пока в РФ полностью не изменится система подготовки атлетов, на что уйдет не менее десяти лет», — цитировал The Daily Mail Родченкова.

Что сказали о Родченкове российские тренеры и депутаты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru назвала Родченкова предателем.

«Предатель. Миллионы людей в мире не знали его, не знают и знать не хотят», — заявила Тарасова.

Неизвестно, находится ли Родченков в живых, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Он внес серьезную лепту в допинговую историю. Мы не знаем, есть ли он в живых, где находится. Почему не должен хвалиться? В отличие от Степановой, ему дали гражданство — добился своего. Американцы выборочно относятся к этому», — заявила Журова.

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат предположила, что Родченкова никто не узнает в случае возвращения в РФ.

«Если он приедет в Россию, мы не знаем, как он выглядит. В США Родченкову сделали пластические операции по программе защиты свидетелей. Мы не сможем его идентифицировать, наверняка не было точных биометрических данных. У него новые паспорт и имя. От Родченкова можно ожидать все что угодно», — добавила Журова.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru заявил, что информатор WADA — преступник.

«Мне фиолетово до высказываний Родченкова. Он преступник и продолжает незаконную деятельность. Если бы я был президентом США, то не дал бы ему гражданство», — заявил Губерниев.

Как Родченков живет в США

Местонахождение Родченкова не известно никому, кроме телохранителей. Его регулярно перевозят из одного убежища в другое. Недавно осведомитель WADA дал видеоинтервью, в котором можно заметить, что он сделал пластическую операцию. Родченков не видел жену и детей с 2015 года.

В июне 2018-го в квартиру информатора WADA в Вашингтоне вызывали экстренную помощь, так как он пытался покончить жизнь самоубийством. Сотрудники ФБР обнаружили пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок транквилизаторов.

В 2020 году Родченков рассказал, как изменилась его жизнь после переезда в США.

«Как я сейчас живу? Готовлю еду, сижу за компьютером. Все стало иначе, но это хорошо. Раньше я ехал домой ночью, когда уже было темно. И в шесть утра я уже вставал, чтобы к семи ехать на работу. Все это было нервозно. Теперь в США я могу спать, сколько захочу, я самостоятельно планирую свой день, все сбалансировано. У меня нет никакого беспокойства», — сообщил информатор WADA The Guardian.

Человек, которого телеканал CBS представил как информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова (кадр из видео) Человек, которого телеканал CBS представил как информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова (кадр из видео) Фото: Телеканал CBS

В книге «Допинг. Запрещенные спортсмены» Родченков рассказал о проблемах с психикой. Он заявил, что одиночество в США вызывает у него тоску и подавленность.

«Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот», — отметил информатор WADA.

Родченков заявил, что не испытал радости после того, как получил гражданство США и политическое убежище. По словам информатора, три года назад он бы прыгал от счастья, но в этот раз держал в руках три заветные странички со странным чувством. Родченков сравнил предоставление гражданства с получением прошлогоднего письма, отправленного на старый адрес, где его самого уже давно нет.

