Иуда из Москвы: как живет предатель России Родченков после побега в США

16 сентября 66-летний экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получил политическое убежище и гражданство США. О чем он писал в мемуарах, что говорил о российском спорте, как живет в Америке — в материале NEWS.ru.
Что сказал Родченков о допинге в российском спорте
В декабре 2014-го российская спортсменка Юлия Степанова сообщила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о применении допинга и о действиях спортивных чиновников в России, которые якобы прикрывали ее в этом. В WADA начали расследование. В 2015 году Родченкова, занимавшего должность главы Московской антидопинговой лаборатории, обвинили в умышленном уничтожении более тысячи проб. По словам представителей Всемирного антидопингового агентства, он якобы пытался скрыть факт применения запрещенных веществ российскими атлетами.
В результате Родченков подал в отставку, а в 2016-м уехал в США, где попал под программу защиты свидетелей. Впоследствии он стал осведомителем WADA. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории дал интервью The New York Times, в котором рассказал, что во время Олимпиады-2014 в Сочи разработал коктейль из трех анаболических стероидов, который якобы принимали российские спортсмены.
В 2020-м он опубликовал автобиографию «Дело Родченкова. Как я разрушил тайную империю допинга».
Что такое закон Родченкова
В 2020 году в США вступил в силу закон Родченкова, предусматривающий ответственность за организацию тайного применения запрещенных веществ атлетами на международном уровне. Он был разработан таким образом, чтобы люди, совершившие допинговые преступления в любой точке мира, понесли наказание в Америке.
Первый приговор по новому закону был вынесен в 2022-м. Врач Эрик Лира признал себя виновным в том, что помогал олимпийцам, в том числе нигерийской спринтерше Блессинг Окагбаре, приобретать запрещенные препараты перед Олимпиадой в Токио в 2021 году. Окружной прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс назвал этот вердикт переломным моментом для международного спорта.
Родченков так прокомментировал приговор: «Это большая честь для меня, что конгресс назвал антидопинговый закон моим именем. Но его нужно использовать шире».
О чем написал Родченков в мемуарах
Первая книга информатора WADA «Дело Родченкова» вышла в свет в 2020 году. В ней Родченков описал всю свою деятельность в РФ. В аннотации к книге говорилось о специальной системе нарушения антидопинговых правил, более известной как «Дюшес» или «коктейль Родченкова».
Вторая книга «Допинг. Запрещенные страницы» была представлена публике в 2024-м. Информатор WADA выступил за то, чтобы Международный олимпийский комитет ввел запрет на выступления российских спортсменов.
«Работа основана на моих дневниках, которые я привез из России. Я надеюсь, что книга заставит МОК наложить бессрочную дисквалификацию на всех российских спортсменов до тех пор, пока в РФ полностью не изменится система подготовки атлетов, на что уйдет не менее десяти лет», — цитировал The Daily Mail Родченкова.
Что сказали о Родченкове российские тренеры и депутаты
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru назвала Родченкова предателем.
«Предатель. Миллионы людей в мире не знали его, не знают и знать не хотят», — заявила Тарасова.
Неизвестно, находится ли Родченков в живых, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Он внес серьезную лепту в допинговую историю. Мы не знаем, есть ли он в живых, где находится. Почему не должен хвалиться? В отличие от Степановой, ему дали гражданство — добился своего. Американцы выборочно относятся к этому», — заявила Журова.
Депутат предположила, что Родченкова никто не узнает в случае возвращения в РФ.
«Если он приедет в Россию, мы не знаем, как он выглядит. В США Родченкову сделали пластические операции по программе защиты свидетелей. Мы не сможем его идентифицировать, наверняка не было точных биометрических данных. У него новые паспорт и имя. От Родченкова можно ожидать все что угодно», — добавила Журова.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru заявил, что информатор WADA — преступник.
«Мне фиолетово до высказываний Родченкова. Он преступник и продолжает незаконную деятельность. Если бы я был президентом США, то не дал бы ему гражданство», — заявил Губерниев.
Как Родченков живет в США
Местонахождение Родченкова не известно никому, кроме телохранителей. Его регулярно перевозят из одного убежища в другое. Недавно осведомитель WADA дал видеоинтервью, в котором можно заметить, что он сделал пластическую операцию. Родченков не видел жену и детей с 2015 года.
В июне 2018-го в квартиру информатора WADA в Вашингтоне вызывали экстренную помощь, так как он пытался покончить жизнь самоубийством. Сотрудники ФБР обнаружили пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок транквилизаторов.
В 2020 году Родченков рассказал, как изменилась его жизнь после переезда в США.
«Как я сейчас живу? Готовлю еду, сижу за компьютером. Все стало иначе, но это хорошо. Раньше я ехал домой ночью, когда уже было темно. И в шесть утра я уже вставал, чтобы к семи ехать на работу. Все это было нервозно. Теперь в США я могу спать, сколько захочу, я самостоятельно планирую свой день, все сбалансировано. У меня нет никакого беспокойства», — сообщил информатор WADA The Guardian.
В книге «Допинг. Запрещенные спортсмены» Родченков рассказал о проблемах с психикой. Он заявил, что одиночество в США вызывает у него тоску и подавленность.
«Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот», — отметил информатор WADA.
Родченков заявил, что не испытал радости после того, как получил гражданство США и политическое убежище. По словам информатора, три года назад он бы прыгал от счастья, но в этот раз держал в руках три заветные странички со странным чувством. Родченков сравнил предоставление гражданства с получением прошлогоднего письма, отправленного на старый адрес, где его самого уже давно нет.
