Опять не пустили! Российская фигуристка поедет на отбор к ОИ без тренера

С 17 по 21 сентября пройдет квалификационный олимпийский турнир по фигурному катанию. От России в нейтральном статусе в соревнованиях одиночников примут участие Петр Гуменник и Аделия Петросян. Почему выступят всего два фигуриста, могут ли они попасть на Олимпиаду-2026, по какой причине до турнира не допустили тренера Петросян — в материале NEWS.ru.

Почему от России в квалификации к Олимпиаде выступят два фигуриста

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Белоруссии к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, но только при условии, что они выступят в нейтральном статусе. Это решение касается турниров по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. В ISU отметили, что каждая дисциплина может быть представлена не более чем одним атлетом от каждой из стран — парой или дуэтом.

20 августа Гуменник и Петросян попали в заявку на квалификационный олимпийский турнир, который пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября. Они выступят в нейтральном статусе. На случай возможной замены в заявке есть запасные фигуристы — Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.

Танцевальные дуэты и спортивные пары не выступят на Олимпиаде. Российские фигуристы также не были допущены до командного турнира.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что представители стран Запада ненавидят Россию.

Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Они не допустили нас в парном катании. Это очень печально, несправедливое и нечестное решение. То, что они с нами сделали, ужасно», — сказала она.

Тренер Александр Жулин сообщил, что чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин стараются не падать духом из‑за недопуска до квалификационного отбора к Олимпиаде.

«Все равно верят в какое‑то чудо, может быть, просто в то, что надо найти мотивацию и двигаться дальше», — заявил Жулин.

Почему тренер Петросян не был допущен до квалификационного турнира к Олимпиаде

За два дня до старта квалификационного турнира стало известно, что тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры. По его словам, это решение было принято, несмотря на его аккуратность и корректность.

«Первая реакция была, конечно, шок. Я даже представить себе не мог, что могу не подойти по каким-то критериям. Всегда старался быть максимально корректным, аккуратным в высказываниях», — отметил Глейхенгауз.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru назвал решение о недопуске Глейхенгауза к отборочному турниру ожидаемым. Он отметил, что, в отличие от других видов спорта, в фигурном катании хотя бы есть какие-то шансы выступить на Играх.

Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«А вы хотели, чтобы Петросян и тренеру премию дали? Понятно, что будут сжимать тиски, но давайте посмотрим шире. В отличие от, например, лыжников и биатлонистов, у фигуристов есть хоть какие-то шансы попасть на Олимпиаду. За это надо сказать спасибо. Топать ногами сейчас не выход. Посмотрите на гимнастку Ангелину Мельникову, которая выиграла крупный старт. А если бы щеки надувала — сидела бы дома. Кому это надо? Надо стараться договариваться», — заявил Губерниев.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru объяснила, что Глейхенгауза не допустили до турнира из-за того, что он был связан с Камилой Валиевой, отстраненной от соревнований. Она отметила, что это решение было принято в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев.

«Надеюсь, что это не повлияет на выступление Аделии. Она сильная спортсменка. Почему не допустили? Это было очевидно. В соответствии с правилами Международного союза конькобежцев тренер, имеющий отношение к дисквалифицированным ранее спортсменам, не может поехать. Глейхенгауз работал с Валиевой», — заявила Бестемьянова.

Глейхенгауз имеет право поехать в Китай по туристической визе, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это странно. Все прекрасно понимают, что значит тренер в фигурном катании. Что-то подправить, где-то помочь. Больше, конечно, нужна психологическая поддержка. Хорошо, что это сделали сейчас — дают время спортсменам подготовиться к тому, что их тренеров не будет на Олимпиаде. Предполагаю, что никто не может запретить Глейхенгаузу поехать по туристической визе в Китай. Это дружественная страна. Уверена, что находиться где-то рядом ему никто не запретит», — заявила Журова.

Аделия Петросян и ее тренеры Даниил Глейхенгауз (справа) и Сергей Дудаков Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Когда выступят Гуменник и Петросян

Соревнования одиночников пройдут в период с 19 по 21 сентября. Короткая программа у мужчин, где выступит Гуменник, начнется 20-го числа в 05:00, а произвольная — 21-го в 08:45. В женской части соревнований, где представлена Петросян, выступления состоятся 19-го числа в 13:00 и 20-го в 12:15.

Какие шансы у российских фигуристов квалифицироваться на ОИ-2026

Бестемьянова считает, что российские фигуристы остаются сильнейшими в мире и должны отобраться на Олимпиаду.

«Наши спортсмены сильные и с легкостью должны пройти квалификацию», — заявила она.

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил NEWS.ru, что у россиян большие шансы отобраться на Игры.

«Шансы велики, если не сказать стопроцентные. Будет много сильных спортсменов, но, судя по 2024-му, Аделия конкурентоспособна. Надеюсь, что она вошла в этот год с таким же прекрасным набором прыжков. Гуменника мы уже видели, он готов неплохо, так что сомнений тоже особо нет», — заявил Энберт.

