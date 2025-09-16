Скандал с Макгрегором, поцелуй от Тайсона, живодерство: как живет Хасбик

В 2021 году мировое спортивное сообщество узнало о блогере Хасбулле Магомедове, который более известен как Хасбик. Благодаря внешности и голосу детсадовца он стал невероятно популярным в Сети, подружился со многими бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и заработал много денег. Почему он стал известным, с кем из бойцов знаком, в какие скандалы попадал Хасбик — в материале NEWS.ru.

Какими были первые шаги Хасбика в шоу-бизнесе

Впервые Хасбик попал в поле зрения аудитории в 2019 году после видео «Клубника — бомба, честно говоря», опубликованного на платформе TikTok. Цитата разошлась по Сети, некто наложил ритмичную музыку, а c хештегом #клубникабомба пользователи сняли более 50 тысяч роликов. После еще нескольких роликов с клубникой Хасбика начали узнавать в Дагестане. Он прорекламировал несколько местных поставщиков фруктов и овощей.

В следующем году внимание на Хасбика обратил внимание YouTube-блогер Асхаб Тамаев. Он организовывал турниры поп-ММА, в которых участвовали непрофессиональные спортсмены, артисты и блогеры. Первым совместным видео Тамаева и Хасбика стал ролик «Один день с 18-летним блогером», где Хасбик показал свою жизнь, ездил в спортзал и ходил по магазинам. За это видео ему заплатили 25 тысяч рублей. Всего на канале Тамаева вышло около 10 видео с Хасбиком: он пытался летать на гелиевых шарах, ездил на карте и скупал на скорость бытовую технику.

Хасбик в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как Хасбик обрел первую популярность

Популярность пришла к Хасбику благодаря турниру поп-ММА Тамаева. Он заявил, что готов выйти на ринг с любым соперником в весе до 18 килограммов. На вызов Хасбика откликнулся 20-летний певец из Азербайджана Абдурахман Эгамов, более известный как Абдурозик. Артист перестал расти после затяжного рахита и остался в теле пятилетнего ребенка. Главным действием в турнирах Тамаева становились треш-токи (высказывания в адрес соперника, чаще оскорбительного характера, призванные вывести оппонента из равновесия) перед поединками, а также битвы взглядов.

Потенциальный бой вызвал большой интерес в социальных сетях. Видео набрало 21 млн просмотров, а известный баскетболист Шакил О’Нил публиковал отрезки пресс-конференции. Спортивная ассоциация маленьких людей назвала бой неэтичным. В конечном итоге поединок не состоялся: Тамаев заявил, что это было сделано ради шоу. Сообщалось, что Хасбик должен был получить миллион рублей, но запросил 20. Ему готовы были заплатить 7 млн, но Магомедов перестал отвечать на сообщения. В 2021 году сотрудничество Тамаева и Хасбика прекратилось.

Как Хасбик подписал контракт с UFC

Хасбик тренировался в зале бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Дагестане. Там он подружился с экс-обладателем пояса в легком весе Исламом Махачевым. Поклонники единоборств узнали Хасбика благодаря фотографиям со спортсменами в социальных сетях. Он летал на бой Махачева в Абу-Даби и стоял в первом ряду, а после победы Нурмагомедов вынес его на ринг.

Позже Хасбиком заинтересовался глава промоушена Дана Уайт, который пригласил его в США и предложил стать лицом лиги. По пятилетнему контракту Магомедов должен продвигать UFC, посещать мероприятия, а также выходить на ринг и поздравлять победителей. Сумма контракта неизвестна, но Уайт признавался, что организация заработала на Хасбике больше миллиона долларов.

Хасбик Фото: Социальные сети

С кем из звезд знаком Хасбик

По словам Хабиба Нурмагомедова, в США Хасбик стал популярнее, чем в России. Магомедов познакомился с некоторыми бойцами UFC, посещал матчи Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), лично общался с О’Нилом и актером Марком Уолбергом. Один из самых известных боксеров в мире Майк Тайсон при встрече посадил Хасбика на колени и в шутку целовал и тискал его. Позже он рассказывал, что принял Хасбика за ребенка.

В 2024 году Магомедов дал интервью Такеру Карлсону и появился в шоу «Что было дальше». Также Хасбик рассказывал, что в социальных сетях ему пишут Дуэйн Джонсон и Ким Кардашьян, но общаться с ними блогеру неинтересно.

Скандалы с участием Хасбика

В 2022 году Хасбик решил посмеяться над экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Магомедов опубликовал видео, заявив, что назвал петуха именем ирландца. Макгрегор отреагировал максимально агрессивно.

«Я бы с большим удовольствием перебросил этого маленького калеку Хасбуллу через стойку. Сколько стоит запульнуть его? Однажды я хочу выполнить одну миссию: забить им трехочковый. Маленький вонючий результат инцеста», — написал Конор.

Позже боец удалил свое сообщение, но за Хасбика успели заступиться другие бойцы UFC. Сам Магомедов в ответ назвал Конора бомжом.

«Я не слежу за бомжами. Не знал, что кто-то болтает. По крайней мере, один из нас остается непобежденным. Хасбулла — 1, Конор — 0. Теперь у меня есть контракт с UFC. Если ты мужчина… то увидимся в Абу-Даби. Тебя уже размазал Хабиб. Полагаю, деньги от боя с Мейвезером у тебя закончились, раз ты так жаждешь внимания», — написал Хасбик.

В апреле 2023 года в Сети появилось видео, где Хасбулла бьет кота и тянет его за уши. Блогера назвали живодером и потребовали объяснений. Магомедов ответил, что воспитывал животное — кот «не слушался и фигней страдал».

В мае 2023 года Хасбика и его друзей задержали за то, что они перекрыли движение на улицах Махачкалы, когда ехали со свадьбы. Позже блогер пообещал в соцсетях, что подобное не повторится.

Осенью 2023 года Хасбик поддерживал Палестину в конфликте с Израилем. Он раскритиковал тех, кто совершает дуа за Палестину, но при этом пользуется товарами из США и Израиля. Однако за день до этого сам Хасбик выложил фото с айфоном в руках, а на его ногах были кроссовки американского бренда Nike.

Хасбик в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сколько зарабатывает Хасбик

В начале 2023 года Forbes оценил состояние блогера в $2,2 млн. Как полагали журналисты, эту сумму Хасбик смог заработать за последние три года.

Хасбулла Магомедов резко отреагировал на публикацию о своих доходах. Он пригрозил изданию судом, призвав журналистов «не нести фигню».

Чем занимается Хасбик сейчас

После возвращения в Россию популярность Хасбика подугасла. На его социальные сети подписано больше семи миллионов человек, среди которых есть рэпер Дрейк, пилот «Формулы-1» Чарльз Леклер и другие. Магомедов делится снимками из Дубая, Таиланда и фотографируется с поясом UFC в рамках действующего контракта.

В мае 2025 года Хасбик бросил вызов испанскому бойцу грузинского происхождения Илии Топурие. Он предложил Уайту заключить новый контракт, чтобы привезти «пояс легкого веса обратно в Дагестан».

На съемках реалити-шоу ALF Reality Хасбик провел удушающий легендарному бойцу UFC Джону Джонсу.

10 сентября футбольный клуб «Барселона» пригласил Хасбика на открытие реконструированного стадиона «Камп Ноу».

