«Пропустили от слабейшего!» Россия против Иордании и Катара: что это было

На прошлой неделе сборная России по футболу провела два товарищеских матча против Иордании и Катара. Как завершились встречи, как давно длится серия команды Валерия Карпина, что думают эксперты — в материале NEWS.ru.

Кто попал в состав сборной России на сентябрьские игры

В конце августа Российский футбольный союз (РФС) представил окончательный состав национальной сборной на матчи с Иорданией и Катаром. В список из 30 футболистов вошли три игрока, выступающих в зарубежных чемпионатах. Это голкипер Матвей Сафонов, защищающий ворота французского «Пари Сен-Жермен», а также полузащитники Алексей Миранчук из американской «Атланты» (MLS) и Александр Головин, представляющий французский «Монако».

Также в национальной команде появились новые лица. Впервые вызов в сборную получили защитник Матвей Лукин из ЦСКА и вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов.

«Команда, которую нужно обыгрывать»

В первом сентябрьском матче добыть победу не удалось: встреча против сборной Иордании завершилась вничью. В самом начале игры пару раз гости имели шанс выйти вперед: выручил вратарь Александр Максименко. Опасных моментов команда Валерия Карпина не имела, пока во втором тайме тренер не освежил игру. Вместе с молодыми Алексеем Батраковым и Кириллом Глебовым на поле появились опытные на их фоне Данил Круговой и Александр Сильянов.

Вратарь Александр Максименко (Россия) и Низар Аль-Рашдан (Иордания) в товарищеском матче по футболу между командами национальной сборной России и национальной сборной Иордании Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Чем ближе был конец игры, тем больше возникало моментов, но забить все же не удалось: самым опасным стал удар в штангу от нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова. Матч завершился без забитых голов — 0:0. Россияне смогли превзойти соперника по количеству моментов, особенно во втором тайме, но самого главного у них сделать не получилось.

Что говорили эксперты о матче с Иорданией

Мнения экспертов разделились. Экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что остался недоволен командой Валерия Карпина. Он отметил, что тренер получил бы много критики, если бы матч был официальным.

«Немного не хватило до гола, а он был очень нужен. С тренерской точки зрения есть над чем работать. Есть вопросы по первому тайму. Во втором уже получше, Батраков и Кисляк вышли на замену, все кардинально поменялось. Хорошая молодежь. Несмотря на свой юный возраст, уже играют с головой. Делают все грамотно и быстро — это придает свежести. Иордания — это команда, которую надо обыгрывать. Если матч был бы официальным, было бы очень много критики. Я думаю, она будет и сейчас», — сказал Булыкин.

Тренер Александр Тарханов в разговоре с NEWS.ru также отметил, что игра стала лучше после проведенных во втором тайме замен. Он выразил мнение, что команда допустила много ошибок в этом матче.

Карим Будиаф (Катар) и Матвей Кисляк (Россия) в товарищеском матче по футболу между командами национальной сборной Катара и национальной сборной России Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Медленно играли, командных действий в атаке мало, в обороне было много ошибок. Второй тайм получился намного лучше: сделали замены и взяли все в свои руки. Батраков и Кисляк? Молодые, скоростные, быстро думают и принимают решения. Во многом из-за них игра раскрылась. Больше выделить особо некого», — заявил Тарханов.

Тренер Ринат Билялетдинов заявил NEWS.ru, что остался доволен проведенным спаррингом с Иорданией. Он отметил, что сама сборная находится в уникальной ситуации.

«Решение дать поиграть всем было верным. Мне кажется, что так правильнее — футболисты должны получить какое-то время. Для нас спарринг получился удачным. Были некоторые несогласованности, но и от Иордании не ожидал такой игры. Опять же, они готовятся к чемпионату мира. Иордания входит в первую сотню [рейтинга FIFA], это не Бруней, Куба или Гренада. Нам позволительно так играть: у нас нет конкретной даты возвращения. Уникальная ситуация, из которой нужно извлекать пользу. Воспринимать это все просто как тренировку и классное мероприятие», — заявил Билялетдинов.

Первая победа над Катаром в XXI веке

Встреча с Катаром должна была стать более серьезным вызовом для команды Валерия Карпина, чем поединок с Иорданией. Коллектив Хулена Лопетеги находится выше в рейтинге FIFA (53-й против 64-го у Катара. — NEWS.ru). Кроме того, россиянам предстояло отправиться на выезд.

Сборная решила задачу уже в первом тайме. С разницей в две минуты отличились Александр Головин и Матвей Кисляк, а на последней до разгромного счет довел Иван Сергеев. В первой половине россияне не позволили сопернику создать ничего: в протоколе встречи в графе удары у Катара значится ноль. Во втором тайме хозяева смогли забить первыми, но через несколько минут отличился Алексей Миранчук. Он и установил окончательный счет встречи — 4:1.

«Слабейший в мире»: что говорили эксперты о матче с Катаром

Здесь мнения также разделились. Булыкин заявил NEWS.ru, что сборная сыграла так, как должна играть против соперников не топ-уровня. Он также выразил надежду, что национальная команда всегда будет выступать в боевом составе.

«Так и должна играть сборная, особенно не с топовыми соперниками. У нас есть хорошие футболисты. Хочется, чтобы команда всегда была в боевом составе. Относиться к матчам нужно всегда так, как начали против Катара, а не просто чтобы сыграть. Во втором тайме счет уже был хороший, немного расслабились. Самое главное, что сделали результат. А то с Иорданией — 0:0, и долго не могли ничего сделать. Будущее, конечно, за Кисляком и Батраковым. Движение, умные мысли, мотивация и горящие глаза», — сказал Булыкин.

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru назвал сборную Катара кошмарной.

«Катар, наверное, слабейший во всем мире. Сейчас хоть забили, молодцы. Ничего интересного россияне не показали: такому сопернику можно было забивать десять уже в первом тайме, а мы еще и пропустить умудрились. На их фоне даже Иордания выглядела намного интереснее. Кто только не критиковал Россию после первой игры. У нас нет игроков высокого уровня. Что нам делать на чемпионате мира? Как играть?» — задался вопросом Пономарев.

Максим Осипенко (Россия) и Альмахди Али Мухтар (Катар) в товарищеском матче по футболу между командами национальной сборной России и национальной сборной Катара Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия продолжает не проигрывать

После игр с Иорданией и Катаром беспроигрышная серия команды Валерия Карпина, которая не знает неудач с осени 2023 года, достигла 15 матчей и стала второй действующей в мире по продолжительности. Дольше всех без поражений идет Испания — 22 матча. Последний раз они уступили в товарищеском матче Колумбии в марте 2024 года. В финале Лиги наций в начале июня команда все же уступила Португалии, но не в основное время, а по пенальти. Самая длинная серия в истории у Италии (сентябрь 2018 — октябрь 2021).

