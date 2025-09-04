Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выступил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Что он сказал про ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), какие шансы у отечественных атлетов выступить на Олимпиаде-2028 и с какой страной будут проведены совместные игры — в материале NEWS.ru.

Что сказал Дегтярев об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

В августе Дегтярев заявил о планах ужесточить лимит на легионеров со следующего сезона РПЛ. Сейчас на сезон РПЛ можно заявить 13 легионеров, из которых восемь имеют право выйти на поединок с первых минут. По словам Дегтярева, клубы должны давать игровую практику молодым российским игрокам. Министр считает, что ужесточение лимита затронет ряд «влиятельных агентов, некоторых функционеров, лжеинвесторов». По его мнению, это не те люди, на чье мнение должны ориентироваться в Минспорте.

«Лимит на легионеров в футболе чересчур мягкий. Минспорт установит новый — 10 легионеров в заявке, пять — на поле. 9 сентября на встрече с клубами объявим год вступления в силу нового лимита. Предварительно, это 2028-й», — сказал Дегтярев, выступая на полях ВЭФ.

Министр призвал не апеллировать к иностранному опыту. По его словам, во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит.

«В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более пяти игроков из стран — не членов Евросоюза, из которых не более трех в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее восьми итальянцев и не более двух игроков из стран — не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены пять легионеров. Государство таргетирует, то есть устанавливает цель, а уже задача клубов развивать свои академии, искать молодых футболистов и их траектории заранее смотреть, чтобы их не перекупили, например, за рубеж», — добавил Дегтярев.

Он добавил, что вопрос о введении потолка зарплат в РПЛ уже обсуждается.

Кто выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

По данным РБК, за 10 лет действия разных форматов лимита на легионеров в РПЛ он не привел к росту игрового времени российских футболистов. К такому выводу пришли журналисты издания, изучив статистику матчей чемпионата страны с 2015 по 2025 год. Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что Лига готова к рассмотрению возможного изменения предельного числа иностранных игроков.

Президент РПЛ Александр Алаев Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

«Убежден, что все субъекты футбола и регуляторы индустрии хотят одного — качественного развития нашей игры. Внутри индустрии могут звучать разные мнения, но мы всегда приходим к единому знаменателю, гармонии и пониманию. Уверен, что так будет и дальше», — сказал Алаев.

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что поддерживает планы Минспорта по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. По его мнению, клубы с большим количеством иностранных игроков, например «Зенит» и «Спартак», выступят против этого решения, но начнут развивать свои академии.

«Будут немного не согласны, но ничего не поделаешь. Станут больше следить за российскими футболистами и своими академиями вместо того, чтобы покупать иностранцев за большие деньги, иногда делая трансфер ради трансфера. Нужно воспитывать свою молодежь, доверять ей. Если они не могут делать это сами, им помогает Министерство спорта», — сказал Булыкин.

По его мнению, лимит на легионеров в РПЛ еще будет ужесточаться. Булыкин подчеркнул, что это поможет подобрать качественный резерв для сборной России.

«Пять иностранцев на футбольном поле и десять в заявке — это даже много. Я думаю, что постепенно будут уменьшать это количество и мы добьемся хорошего числа российских футболистов, которые будут прогрессировать и постоянно играть. Они станут кадровым резервом для сборной», — добавил Булыкин.

Экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили также поддержал инициативу Минспорта ужесточить лимит на легионеров в клубах РПЛ. В разговоре с NEWS.ru он назвал это правильным, но половинчатым шагом. Кавазашвили предложил сократить до трех количество иностранных футболистов в командах РПЛ.

«Я предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Сейчас первый шаг делают, ужесточают лимит до пяти иностранцев на поле, но при этом 10 остаются в заявке. Неужели никто не хочет понять, что футбольные клубы существуют для национальной сборной страны? Это наше лицо. У нас сейчас есть сборная только на бумаге. Мы играем с дворовыми командами, с теми, кто согласится. Это половинчатое решение Минспорта», — сказал Кавазашвили.

По его мнению, из-за большого количества иностранцев команды забыли о своих академиях и спортивных школах. Кавазашвили отметил, что воспитанники клубов мало где играют, что сказывается на сборной России.

Анзор Кавазашвили Фото: Нина Зотина/РИА Новости

«Появляется в общей сложности два-три человека. Мы их не видим в классных командах РПЛ. Мы покупаем оптом иностранных футболистов, платим им бешеные деньги, но они не играют в основных составах, сидят на лавке, отсиживают свои контракты. В сборной России нет достойных, классных футболистов», — добавил Кавазашвили.

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в беседе с NEWS.ru заявил, что не видит смысла в изменении лимита на легионеров в чемпионате России. По его мнению, все решает конкуренция. Мостовой отметил, что на поле должны выходить сильнейшие игроки, а паспорт в футбол не играет.

«Все зависит не от лимита. Нет никакой разницы, какой ты национальности. Многие говорят, что нашим не дают дорогу. А если иностранец сильнее? Например, я главный тренер. Если футболист сильнее, он будет у меня играть, если ты слабее, будет сидеть на скамейке. Если ужесточить лимит, тогда в „Зените“ скажут: „Ничего себе! Нам надо выпускать на поле пятерых русских, а из них трое слабее иностранцев. Мы не выиграем чемпионат“. И что делать?» — задается вопросом Мостовой.

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что ужесточение лимита на легионеров в РПЛ приведет к росту зарплат у средних и слабых российских игроков.

«Дело не в лимите, а в том, какие футболисты вырастают в наших клубных академиях. Талантливому игроку никакой легионер не помешает, он будет играть при любом лимите, поскольку тренер не враг себе. Сильный футболист всегда пробьется. Поэтому нужно направлять внимание и ресурсы на качественную подготовку молодых российских футболистов. Вот и все», — заявил Аршавин.

Будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх — 2028

Дегтярев заявил, что Минспорт поставил задачу полноценного возращения российских спортсменов на международную арену. Он отметил, что отечественные атлеты выступили на 37 зарубежных турнирах, а до конца 2025 года эта цифра значительно вырастет. Дегтряев подчеркнул, что сборная России планирует участвовать в следующей Олимпиаде, которая пройдет в США в 2028 году, в полном составе. Также он заявил о проведении летней Спартакиады, которая будет посвящена отбору на Игры.

«Есть задача вернуть российских спортсменов без ограничений на Олимпиаду и международные соревнования. Для этого нужно многие сделать, в частности восстановить ОКР. Все ждут полного возвращения, поэтому мы поддерживаем слова Дегтярева о том, что необходимо сделать все возможное, чтобы в 2028 году на летних Олимпийских играх Россия в полном составе феерично выступила на соревнованиях, а спортсмены выходили на пьедесталы почета под гимн и флаг РФ», — заявил NEWS.ru первый заместитель председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в беседе с NEWS.ru не исключил, что сборная России в полном составе поедет на Олимпиаду-2028.

«Все к этому идет. Наверное, в течение года закончится СВО, и будет проще решать вопросы о возвращении наших спортсменов на международную арену. Время покажет, но картина складывается достаточно благоприятная», — сказал Васильев.

По словам Дегтярева, Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила иностранцам принимать участие в соревнованиях на территории России.

«Петр Фрадков (глава Всероссийской федерации легкой атлетики. — NEWS.ru) уже провел большую работу. Международная федерация уже распространила решение с разрешением иностранцам принимать участие в соревнованиях на территории России. Команда Фрадкова готовит несколько легальных крупных международных соревнований. Это дипломатическая победа!» — сказал Дегтярев на сессии ВЭФ «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности».

Министр заявил, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержали российских спортсменов в борьбе за восстановление их прав на международной арене.

Что известно о проведении Российско-корейских игр

Дегтярев сообщил, что Минспорт достиг договоренности с коллегами из КНДР о проведении Российско-корейских игр. По его словам, сейчас этот вопрос находится на стадии согласования.

Свищев в разговоре с NEWS.ru поддержал проведение Игр России и КНДР. Он выступил за максимальное расширение сотрудничества в сфере спорта со всеми странами мира.

Зрители во время товарищеского матча по женскому футболу между сборными России и КНДР на стадионе «Москвич» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я считаю, что нужно развивать международное сотрудничество в рамках товарищеских матчей, турниров, игр, и не только с КНДР. Это должны быть все страны мира без исключения, могут быть многонациональные турниры, где присутствует много различных стран, форматов. КНДР ничем не отличается от других стран. Мы знаем, как там любят спорт, как его развивают. Это наши соседи, близкая нам страна. Есть виды спорта, в которых мы можем у них поучиться. И наоборот. Я поддерживаю», — сказал Свищев.

Какие федерации планирует объединить Минспорт

Минспорт планирует объединить ряд федераций по зимним видам после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

«Процесс объединения продолжается: сейчас это скейтборд и роллер-спорт. После Олимпиады, примерно в марте и апреле следующего года, подойдем к слиянию некоторых зимних федераций», — сказал Дегтярев.

Свищев заявил NEWS.ru, что этот вопрос необходимо изучить.

«Процесс объединения федераций запущен в летних видах спорта. В зимних этот вопрос также актуален. Михаил Владимирович неоднократно об этом говорил. Будем ждать решения наших спортивных руководителей», — сказал Свищев.

Могут ли объединить федерации лыжных гонок и биатлона

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с NEWS.ru напомнил, что федерации биатлона и лыжных гонок России уже соединяли и разъединяли.

«Ради бога, я ничего не хочу считать. Уже объединяли, разъединяли. Я не знаю», — сказал Тихонов.

Васильев считает, что федерации биатлона и лыжных гонок России не стоит объединять в одну организацию.

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Это решение было на слуху, судя по тому, как объединяли летние виды. Я не очень хорошо отношусь к присоединению биатлона к лыжным видам спорта, потому что это совсем другая история. Помимо лыж, у нас еще и стрельба, требования совсем другие, нежели просто к обычному лыжнику. Федерация биатлона много лет самостоятельная на международном уровне, в регионах и так далее. Лыжники объединены под одну международную федерацию FIS. Я думаю, было бы ошибкой присоединять биатлон к лыжным видам спорта», — сказал Васильев.

