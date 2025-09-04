Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:45

«Там любят спорт»: в Госдуме выступили за проведение Игр России и КНДР

Депутат Свищев поддержал проведение Игр России и КНДР

Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru поддержал предложение министра спорта и президента Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева о проведении Игр России и КНДР. Он выступил за максимальное расширение сотрудничества в сфере спорта со всеми странами мира.

Я считаю, что нужно развивать международное сотрудничество в рамках товарищеских матчей, турниров, игр, и не только с КНДР. Это должны быть все страны мира без исключения, могут быть многонациональные турниры, где присутствует много различных стран, форматов. КНДР ничем не отличается от других стран. Мы знаем, как там любят спорт, как его развивают. Это наши соседи, близкая нам страна. Есть виды спорта, в которых мы можем у них поучиться, и наоборот. Я поддерживаю, — сказал Свищев.

Дегтярев на полях Восточного экономического форума заявил о договоренностях с КНДР по вопросу проведения совместных соревнований с Россией. По его словам, сейчас эта тема находится на стадии согласования.

Ранее Свищев заявил, что Министерство спорта России ставит задачу полноценного возвращения российских спортсменов на Олимпиаде-2028 и международных соревнованиях, но для этого нужно многое сделать, в частности восстановить в правах ОКР.

Госдума
КНДР
Россия
Михаил Дегтярев
