Лимит на легионеров в РПЛ за 10 лет не увеличил время россиян на поле

За 10 лет действия лимита на легионеров в Российской премьер-лиге он не привел к росту игрового времени российских футболистов, сообщает РБК. К такому выводу пришли журналисты издания, изучив статистику матчей чемпионата страны с 2015 по 2025 год.

Из бросающихся в глаза тенденций — повышение конкурентоспособности молодых российских футболистов. Они сейчас играют заметно больше, чем 10 лет назад, становятся лидерами в клубах и игроками национальной сборной, — говорится в материале.

Авторы исследования сравнили разные форматы лимита: например, в сезоне 2015/2016 на поле одновременно должны были находиться не менее пяти россиян, а в сезоне 2022/2023 — только три. Несмотря на сокращение нормы, объем времени, проведенного российскими игроками на поле, остался практически на прежнем уровне.

