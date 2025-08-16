Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Бейте меня, убивайте меня»: Дзюба сделал необычное признание

Футболист Дзюба опубликовал видео своих голов под песню Майкла Джексона

Артем Дзюба Артем Дзюба Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский нападающий тольяттинского «Акрона», лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба опубликовал в Telegram-канале видео с нарезкой празднований своих голов. Видео сопровождает песня Майкла Джексона They Don’t Care About Us («Им наплевать на нас») и субтитры с видоизмененным переводом.

Бейте меня, ненавидьте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: «Мне плевать на вас!»говорится в субтитрах к ролику.

Ранее сообщалось, что Дзюба забил первый гол в новом сезоне Российской премьер-лиги. 36-летний форвард «Акрона» проявил себя в гостевом матче второго тура с «Сочи». Для спортсмена это уже 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами. Он обогнал по данному показателю Дмитрия Лоськова и сравнялся с Сергеем Семаком.

До этого комик Богдан Лисевский на странице своего проекта «Плюшки» опубликовал юмористический ролик с Дзюбой. Так он высмеял недавнюю драку в «Кофемании» с футболистом Федором Смоловым.

