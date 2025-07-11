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11 июля 2025 в 12:11

Комик одним роликом с Дзюбой высмеял драки футболистов в «Кофемании»

Комик Лисевский опубликовал ролик-пародию с Дзюбой на драку в «Кофемании»

Богдан Лисевский Богдан Лисевский Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Комик Богдан Лисевский на странице своего проекта «Плюшки» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал юмористический ролик с участием нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Так он высмеял недавнюю драку в «Кофемании» с футболистом Федором Смоловым.

На кадрах Лисевский входит в «Кофеманию», где встречает Дзюбу. Футболист бьет себя в грудь кулаком, и якобы испугавшийся комик убегает. Менее чем за сутки видео набрало почти семь тысяч просмотров.

Ранее Смолов принес публичные извинения за участие в конфликте, произошедшем в кафе «Кофемания» в центре Москвы. Он признал свое недопустимое поведение и выразил сожаление перед всеми свидетелями инцидента. В свою очередь столичная полиция по итогам проверки отказалась возбуждать уголовное дело.

При этом олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что в ситуации с конфликтом футболиста могла быть умышленная подоплека. Спортсменка указала что само видео, по ее мнению, было специально отредактировано, из него был вырезан момент, когда Смолов подходил извиняться.

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Артем Дзюба
Федор Смолов
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