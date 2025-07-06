Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией Депутат Журова посчитала провокацией драку с участием Смолова в «Кофемании»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что в ситуации с конфликтом футболиста Федора Смолова в «Кофемании» могла быть умышленная подоплека, пишет «ВсеПроСпорт». Она подчеркнула, что информация о переломе челюсти у одного из посетителей заведения появилась с большим опозданием.

Журова отметила также, что само видео, по ее мнению, было специально отредактировано, из него был вырезан момент, когда Смолов подходил извиняться. Депутат задалась вопросом, почему столь громкая новость с участием известного человека не попала в СМИ сразу, особенно учитывая тяжесть травмы. Она не стала оправдывать действия Смолова, но указала на множество нестыковок, требующих проверки правоохранительными органами.

Такое ощущение, что видео в Сеть могли слить сотрудники обслуживающего персонала заведения, они же могли и шантажировать. Очевидно, что у пострадавших посетителей не было допуска к записям с камер наблюдения ресторана, — сказала Журова.

Ранее Смолов оказался в центре скандала после драки в московском кафе «Кофемания» на Большой Никитской. На следующий день после расторжения контракта с «Краснодаром» футболист вступил в конфликт с двумя посетителями, которые, предположительно, задели его комментариями о карьере. В результате потасовки пострадали оба оппонента.

Позднее Смолов подал заявление в полицию, обвинив неизвестных в вымогательстве 20 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сам футболист подтвердил факт обращения в правоохранительные органы.