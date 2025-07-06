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06 июля 2025 в 10:58

Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»

Футболист Смолов заявил о вымогательстве 20 млн рублей после конфликта в кафе

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Краснодара» Федор Смолов после конфликта в кафе «Кофемания» вечером субботы, 5 июля, подал заявление в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале. По его словам, сам спортсмен подтвердил ему факт подачи заявления.

Да, эта информация верна, — приводятся слова Смолова.

Ранее сообщалось, что Смолов выполнил финансовые обязательства перед пострадавшим в инциденте в кафе «Кофемания», перечислив ему 1 млн рублей. Кроме материальной компенсации, спортсмен принес официальные извинения за свое поведение, признав его недопустимым. Денежные средства были переведены еще 11 июня.

До этого один из участников конфликта с футболистом Андрей Попелуха рассказал, что ссора разгорелась после того, как спортсмен предложил ему и его компании друзей оплатить их счет. Он также сообщил, что не имеет претензий к Смолову, а тот принес ему извинения, однако решил сделать это через своего адвоката.

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