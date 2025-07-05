Стало известно, сколько Смолов заплатил потерпевшему после конфликта

Футболист Федор Смолов выполнил финансовые обязательства перед пострадавшим в инциденте в кафе «Кофемания», перечислив ему 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал Sport Baza. Кроме материальной компенсации, спортсмен принес официальные извинения за свое поведение, признав его недопустимым. Денежные средства были переведены еще 11 июня.

По информации источников, Смолов выражал готовность существенно увеличить сумму выплаты, но подчеркивал, что эти деньги должны быть направлены именно в качестве компенсации потерпевшему. При этом футболист категорически отказался идти на какие-либо соглашения с лицами, пытавшимися вымогать у него 20 млн рублей за неразглашение видеозаписи конфликта.

Ранее один из участников конфликта с футболистом Андрей Попелуха рассказал, что конфликт начался после того, как спортсмен предложил ему и его друзьям оплатить их счет. Попелуха также сообщил, что Смолов принес ему извинения, но сделал это через своего адвоката.

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru пояснил, что публичный статус Федора Смолова не освобождает его от ответственности за участие в драке. По оценке эксперта, спортсмену может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.