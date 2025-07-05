Стало известно, повторит ли Смолов судьбу Кокорина и Мамаева Юрист Русяев: публичный статус не спасет Смолова от ответственности за драку

Публичный статус не спасет футболиста Федора Смолова от ответственности за драку в кафе, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, спортсмену может грозить до пяти лет лишения свободы. Эксперт также напомнил, что известность не помешала силовикам возбудить уголовное дело за потасовку в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

При наличии видеозаписи, подтверждающей факт нанесения ударов, и при условии подачи заявления потерпевшими следственные органы вправе квалифицировать действия футболиста по статье 116.1 или 112 УК РФ в зависимости от тяжести телесных повреждений. Если травмы будут признаны средней тяжести, то фигуранту может грозить до трех, а в случае ряда отягчающих обстоятельств — до пяти лет лишения свободы, — добавил Русяев.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов вступил в перепалку с двумя посетителями кафе на Большой Никитской. Это место известно тем, что в 2018 году здесь произошел скандал с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.