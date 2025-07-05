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05 июля 2025 в 16:25

Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта

Участник конфликта со Смоловым заявил об извинениях футболиста

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из участников конфликта с футболистом Федором Смоловым в московском заведении Андрей Попелуха заявил, что инцидент начался после того, как спортсмен предложил ему и его компании оплатить их счет, пишет РЕН ТВ. Также он отметил, что получил извинения от спортсмена, но это было сделано через адвоката.

Произошло недопонимание. У меня претензий нет. Смолов извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где все это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы, — сказал собеседник телеканала.

Ранее юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru пояснил, что лицам, вымогавшим у футболиста Федора Смолова три миллиона рублей, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Специалист подчеркнул, что состав преступления образует уже сам факт предъявления незаконных требований, независимо от того, были ли переданы деньги.

Как сообщал журналист Иван Карпов, после драки в кафе на Смолова вышли злоумышленники, которые пытались вымогать у него деньги. Неизвестные требовали от спортсмена заплатить, чтобы видео инцидента не появилось в Сети.

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