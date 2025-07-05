Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей Юрист Русяев: вымогавшим у Смолова миллионы рублей грозит до 15 лет тюрьмы

Вымогавшим у футболиста Федора Смолова три миллиона рублей может грозит до 15 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, факт преступления заключается в самом требовании, а не в передаче денег.

Сам факт требования денег под угрозой разглашения видео подпадает под статью 163 УК РФ. Если требуемая сумма превышает один миллион рублей, речь идёт об особо крупном размере, что может повлечь до пятнадцати лет лишения свободы для вымогателей. Не имеет значения, кем являются эти лица — третьими лицами, участвовавшими в конфликте, или сотрудниками заведения. Преступление завершено уже в момент выдвижения требования, а не при передаче денег, — подытожил Русяев.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов вступил в словесную перепалку с двумя посетителями кафе на Большой Никитской. Это место известно тем, что в 2018 году здесь произошел скандал с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Как рассказал журналист Иван Карпов, после драки в кафе со Смолова попытались вымогать деньги. По его словам, неизвестные требовали от футболиста заплатить, чтобы запись произошедшего не опубликовали. Карпов отметил, что Смолов отказался от этого, после чего ролик и появился в Сети.