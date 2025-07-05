Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 14:38

Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей

Юрист Русяев: вымогавшим у Смолова миллионы рублей грозит до 15 лет тюрьмы

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Вымогавшим у футболиста Федора Смолова три миллиона рублей может грозит до 15 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, факт преступления заключается в самом требовании, а не в передаче денег.

Сам факт требования денег под угрозой разглашения видео подпадает под статью 163 УК РФ. Если требуемая сумма превышает один миллион рублей, речь идёт об особо крупном размере, что может повлечь до пятнадцати лет лишения свободы для вымогателей. Не имеет значения, кем являются эти лица — третьими лицами, участвовавшими в конфликте, или сотрудниками заведения. Преступление завершено уже в момент выдвижения требования, а не при передаче денег, — подытожил Русяев.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов вступил в словесную перепалку с двумя посетителями кафе на Большой Никитской. Это место известно тем, что в 2018 году здесь произошел скандал с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Как рассказал журналист Иван Карпов, после драки в кафе со Смолова попытались вымогать деньги. По его словам, неизвестные требовали от футболиста заплатить, чтобы запись произошедшего не опубликовали. Карпов отметил, что Смолов отказался от этого, после чего ролик и появился в Сети.

юристы
вымогательство
преступления
Федор Смолов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
Леклер стал лучшим в третьей сессии на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.