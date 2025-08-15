Хрустящие оладьи из кабачка! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут

Оладьи из молодого кабачка — воздушные, ароматные, тают во рту! Эти оладьи — настоящее летнее чудо: нежные внутри, с хрустящей корочкой и пикантным вкусом. Секрет их неповторимого аромата — свежий укроп и чеснок, которые превращают простые кабачки в кулинарный шедевр. Идеальный завтрак или легкий ужин, который понравится всей семье!

Рецепт:

Молодые кабачки (700 г) натрите на крупной терке, посолите (1 ч. л.) и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Добавьте 2 яйца, мелко рубленный укроп (0,5 пучка), пропущенный через пресс чеснок (3 зубчика), щепотку черного перца и 1/2 ч. л. сахара. Всыпьте 120 г муки и аккуратно перемешайте до однородности.

Разогрейте на сковороде растительное масло (100 мл). Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом — они бесподобны!

Эти оладушки получаются настолько легкими и воздушными, что исчезают со стола мгновенно. Приготовьте двойную порцию — не пожалеете!

