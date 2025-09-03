Для тех, кто на строгой диете и ПП: кабачковые оладьи на 50 ккал

Белковые кабачковые оладьи — идеальный вариант завтрака или перекуса для тех, кто на строгой диете и ПП, сочетающий низкую калорийность (всего 50 ккал на штуку) и высокую питательность.

Они хороши тем, что содержат много белка, клетчатки и витаминов, дарят длительное насыщение без тяжести в желудке и подходят даже для строгой диеты.

Для приготовления натрите на мелкой терке 1 средний кабачок, отожмите сок. Добавьте 2 яйца, 100 г тертого сыра (например, чеддер или сулугуни), 3 ст. л. овсяных отрубей, измельченный укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте, оставьте на 10 минут. Жарьте на антипригарной сковороде без масла под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Подавайте со сметаной или греческим йогуртом. Эти оладьи богаты белком и улучшают метаболизм.

