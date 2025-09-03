Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:44

«Демонстрация нервозности»: депутат о словах Трампа про ШОС

Депутат Белик: встреча Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина задела Трампа

Дмитрий Белик Дмитрий Белик Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына задела самолюбие главы Белого дома Дональда Трампа, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. В разговоре с LIFE.ru парламентарий обратил внимание, что заявление американского президента о саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является демонстрацией нервозности.

Это заявление Трампа — возможно, демонстрация нервозности Вашингтона, возможно, элемент сарказма. Союз России, Китая и КНДР достаточно силен, чтобы формировать глобальную политику. Все это задевает самолюбие Штатов, — пояснил Белик.

По его словам, США видят угрозу для однополярного мира в желании крупных государств выстраивать иной миропорядок и быть независимыми. При этом, уточнил депутат, отношения России, КНДР и Китая не являются объединением против других государств.

Ранее глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет заявил, что Трамп дал указание Пентагону подготовить вооруженные силы страны к сдерживанию России и Китая, сблизившихся за последние годы. Он объяснил эту необходимость ослаблением позиций Соединенных Штатов при предыдущей администрации.

США
Россия
Китай
КНДР
Госдума
