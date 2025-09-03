Путин раскрыл правду об отношении участников встречи в Пекине к Трампу Путин: на переговорах в Пекине никто не отзывался плохо о Трампе

За четыре дня переговоров в Пекине ни один из государственных лидеров не допустил критических высказываний в адрес американского президента Дональда Трампа, заявил глава России Владимир Путин. На заключительной пресс-конференции он подчеркнул, что это наблюдение распространяется на все форматы общения — как на официальные встречи, так и на неформальные беседы, передает ТАСС.

Я могу вам сказать, и, надеюсь, он (Трамп — NEWS.ru) тоже услышит. Как это ни покажется странным, но за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации, — отметил президент.

Ранее по завершении официального визита в Китай Путин заявил, что основные контуры формирующегося многополярного мира уже определились. Российский лидер подчеркнул, что обновленная архитектура международных отношений не подразумевает возникновения новых доминирующих сил или гегемонов.