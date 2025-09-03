Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:06

Путин раскрыл правду об отношении участников встречи в Пекине к Трампу

Путин: на переговорах в Пекине никто не отзывался плохо о Трампе

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

За четыре дня переговоров в Пекине ни один из государственных лидеров не допустил критических высказываний в адрес американского президента Дональда Трампа, заявил глава России Владимир Путин. На заключительной пресс-конференции он подчеркнул, что это наблюдение распространяется на все форматы общения — как на официальные встречи, так и на неформальные беседы, передает ТАСС.

Я могу вам сказать, и, надеюсь, он (Трамп — NEWS.ru) тоже услышит. Как это ни покажется странным, но за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации, — отметил президент.

Ранее по завершении официального визита в Китай Путин заявил, что основные контуры формирующегося многополярного мира уже определились. Российский лидер подчеркнул, что обновленная архитектура международных отношений не подразумевает возникновения новых доминирующих сил или гегемонов.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Пекин
Китай
переговоры
