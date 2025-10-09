«Символ долголетия» сгорела заживо на собственной кухне В Италии женщина сгорела заживо у плиты спустя четыре дня после 100-летия

В итальянском городе Карпинето-Романо пожилая Рената Джессини трагически погибла в результате пожара в собственной квартире всего через четыре дня после празднования столетия, сообщает Daily Mail. За несколько дней до трагического инцидента, муниципалитет торжественно поздравил ее с юбилеем, назвав «живой частью истории города» и «символом долголетия».

Как сообщают местные власти, ЧП произошло, когда одежда пожилой женщины загорелась во время приготовления пищи. Пожарные и полиция прибыли на вызов после сообщений соседей, однако спасти Ренату не удалось, огонь уже полностью охватил помещение.

Предварительное расследование установило, что дверь в квартиру была заперта изнутри, следов проникновения не обнаружено. Сообщается, что погибшая родилась в 1925 году и долгие годы работала учительницей.

